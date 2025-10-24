Харків обстріляли КАБами: що відомо про поранених

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сьогодні близько 11 години у Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів – місто було під ударом ворожих керованих авіаційних бомб.
Харків накривають КАБами: у місті лунають потужні вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті бомбами атаковано Індустріальний район.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив цю інформацію та закликав до відбою перебувати у безпечних місцях.
За даними моніторів, над містом літає розвідка, яка коригує удари. У місті здіймається дим на місці атаки.
Олег Синєгубов об 11:25: "У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі "прильоти" — в Індустріальному районі міста.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби прямують на місця ударів".
Ігор Терехов об 11:27: "На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство — є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа.
Обстеження місць влучань тривають".
Ігор Терехов об 11:29: "Кількість постраждалих -двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди".
Олег Синєгубов об 11:34: "Троє людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова. Медики надають їм необхідну допомогу.
Огляд місць ударів триває. Задіяно всі профільні служби".
Ігор Терехов об 11:43: "За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге — по цивільному підприємству.
Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі".
Ігор Терехов об 12:07: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру Харків був атакований 5 КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна. Постраждалих на дану хвилину шестеро".
Олег Синєгубов о 15:34: "У Харкові до 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу КАБ.
Медики надали допомогу ще двом чоловікам – 23 і 65 років, які зазнали гострої реакції на стрес.
На цей час у лікарні залишається двоє людей. Ще двоє поранених, які раніше були госпіталізовані, продовжать лікування амбулаторно".