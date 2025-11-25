logo_ukra

Україна вдарила по шикуванню військових РФ: що відомо про втрати ворога
Україна вдарила по шикуванню військових РФ: що відомо про втрати ворога

Окупанти зазнали втрат під час шикування на Харківщині

25 листопада 2025, 13:34
Автор:
Недилько Ксения

Користуючись негодою та туманом, який суттєво обмежував можливості застосування розвідувальних БПЛА, ворог вирішив провести шикування в Гатищанському лісі На Харківщині. В 128 окремій мотострілецькій бригаді РФ вирішили провести ранкове шикування, щоб розподіли поповнення по підрозділам. Про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Наміри супротивника були завчасно викриті за допомогою радіолокаційної розвідки та перехоплень радіоповідомлень. Як тільки м*скалі повилазили зі своїх схронів, по визначеному місцю шикування було нанесено удар артилерією.

І тепер можемо читати некрологи, які почали вилазити на російських каналах. Наслідки ударів ще уточнюються, але в перехопленнях були самі різні цифри, до 50 уражених. Командування роти і само не могло розібратись, скільки людей у них було на той час. Окремо слід відзначити затримання 2-х військовослужбовців, які скористувались загальною панікою та тихенько "стали на лижі". 

Ну а командування 128 бригади продовжує гідно утримувати почесне звання "м’ясників"", – йдеться в повідомленні.

Скриншоти з пропагандистських каналів. Фото: ОТУ "Харків"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Куп'янському напрямку війська Росії намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Оскола. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація в самому Куп'янську та селищі Куп'янськ-Вузловий зараз суттєво не змінюється: "Але противник намагається тиснути на схід від нього, намагається видавлювати українські війська з лівого берега річки Оскол. Не дуже успішно, але там є справжній тиск, серйозні спроби. На відміну від самого міста туди заходити особливо просто зараз у противника не виходить".



