Пользуясь непогодой и туманом, существенно ограничивал возможности применения разведывательных БПЛА, враг решил провести построение в Гатищанском лесу на Харьковщине. В 128-й отдельной мотострелковой бригаде РФ решили провести утреннее построение, чтобы распределить пополнение по подразделениям. Об этом сообщили в ОТУ "Харьков".

Украина ударила по построению военных РФ: что известно о потерях врага

"Намерения противника были заблаговременно разоблачены с помощью радиолокационной разведки и перехватов радиосообщений. Как только м*скали вылезли из своих схронов, по определенному месту построения был нанесен удар артиллерией.

И теперь можем читать некрологи, которые начали вылезать по российским каналам. Последствия ударов еще уточняются, но в перехватах были самые разные цифры, до 50 пораженных. Командование роты и само не могло разобраться, сколько людей у них было в то время. Отдельно следует отметить задержание 2 военнослужащих, которые воспользовались общей паникой и тихонько "встали на лыжи".

Ну а командование 128 бригады продолжает достойно удерживать почетное звание "мясников"", – говорится в сообщении.

Скриншоты из пропагандистских каналов. Фото: ОТУ "Харьков"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Купянском направлении войска России пытаются оттеснить ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация в самом Купянске и поселке Купянск-Узловой сейчас существенно не меняется: "Но противник пытается давить к востоку от него, пытается выдавливать украинские войска с левого берега реки Оскол. Не очень успешно, но там есть настоящее давление, серьезные попытки. В отличие от самого города туда заходить особенно прямо сейчас у противника не выходит".