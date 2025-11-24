На Куп'янському напрямку війська Росії намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Оскола. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ: що відбувається поблизу Куп’янська

За його словами, ситуація в самому Куп'янську та селищі Куп'янськ-Вузловий зараз суттєво не змінюється:

"Але противник намагається тиснути на схід від нього, намагається видавлювати українські війська з лівого берега річки Оскол. Не дуже успішно, але там є справжній тиск, серйозні спроби. На відміну від самого міста туди заходити особливо просто зараз у противника не виходить".

Куп'янськ має стратегічне значення для оборони Харківщини і Донетчини, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу. Загроза для Куп'янська наростала з літа і тепер ситуація ще більше ускладнилася.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов привітав командування та особовий склад підрозділів нібито із окупацією нових населених пунктів України. Про це повідомили в МО РФ.

Глава російського військового відомства привітав військовослужбовців:

– 27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської Червонопрапорної бригади імені 60-річчя СРСР та 1486-го гвардійського мотострілецького полку з нібито з окупацією Куп'янська у Харківській області.

– 121-го мотострілецького полку з окупацією населеного пункту Петропавлівка у Харківській області.

– 169-ї окремої мотострілецької бригади з окупацією населеного пункту Ямпіль у Донецькій області.

– 252-го мотострілецького полку з окупацією населеного пункту Новоселівка у Донецькій області.

– 254-го мотострілецького полку імені Олександра Матросова з окупацією населеного пункту Ставки у Донецькій області.