Сьогодні вдень у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали ударів по передмістю Харкова щонайменше п’ятьма балістичними ракетами. За даними моніторингових каналів, ракети летіли у бік Пісочина під Харковом.

Перехвалили: у Харкові ворог балістикою зруйнував великий об’єкт інфраструктури

Пізніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Якщо врахувати траєкторію польоту балістики, то мова може йти про багатостраждальну ТЕЦ-5 під Харковом.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації. Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", – наголосив мер Харкова.

Варто наголосити, що учора декілька разів від посадовців звучало, що Харків більш готовий до обстрілів та зими, ніж Київ, після чого сьогодні і було здійснено цей масований балістичний удар.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора Денис Шмигаль виступив перед народними депутатами та повідомив про критичний стан енергетики, яку йому доведеться очолити.

"Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів", – наголошує Шмигаль. Наразі у Києві та області екстрені відключення кілька діб – опалення немає в більшості сімей, вода з перебоями після масованих атак росіян.