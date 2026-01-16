Удары по энергообъектам Харьковщины: Олег Синегубов о возможном изменении комендантского часа и графиках отключений

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередной атаки российских окупантов на энергетическую инфраструктуру региона и рассказал, как область будет преодолевать кризисную ситуацию.

Удары по энергообъектам Харьковщины: Олег Синегубов о возможном изменении комендантского часа и графики отключений

"Вчера враг цинично атаковал один из энергетических объектов Харьковской области. Оборудование получило серьезные повреждения. Все службы работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия и удержать теплоснабжение жителей Харькова", — заявил глава области.

Электроснабжение и графики

Пока ситуация со светом остается сложной. ОВА постоянно координирует действия с Укрэнерго и министерствами для сохранения стабильности. В области действуют графики аварийных отключений. "Сейчас прогнозируем отключение до 6–8 часов – будем стараться проводить их в дневное время, чтобы у людей было светло вечером после работы", — пояснил Синегубов.

Комендантский час и Пункты Незламности

Хотя комендантский час в области остается без изменений, власти готовят план действий на случай критических перебоев с отоплением. Синегубов отметил: "В случае усложнения ситуации с теплоснабжением может быть введено чрезвычайное положение в энергосистеме области и скорректирован комендантский час — чтобы люди могли добраться до Пунктов Незламности и пунктов обогрева".

Образование и критическая инфраструктура

Власти отдельно анализируют энергопотребление учебными заведениями. "При необходимости примем все необходимые решения по дистанционному обучению или каникулам", — отметил председатель ОВА.

В то же время, вся критическая инфраструктура — больницы, школы с Пунктами Незламности и обогрева — от электроснабжения не отключается. Ситуация находится под контролем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера днем в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова по меньшей мере пятью баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, ракеты летели в сторону Песочина под Харьковом.

Позже харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Если учесть траекторию полета баллистики, речь может идти о многострадальной ТЭЦ-5 под Харьковом.



