Сьогодні близько 17:08 у Харкові пролунав потужний вибух. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з атакою ударних БПЛА, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Удар по Харкову: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар ворожим бойовим дроном "Молнія" по Слобідському району. Наслідки уточнюються.

Ігор Терехов о 17:50: "Під ударом опинився спортивний обʼєкт у Слобідському районі. Без постраждалих на дану хвилину".

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти здійснили масовану атаку по Україні, зокрема, була обстріляна і Харківщина, унаслідок чого загинуло четверо людей. Деталі наслідків удару по поштовому терміналу "Нова Пошта" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Чотири людини перебувають у лікарні. Стан оцінюється як середньої тяжкості. Двох людей було врятовано з-під завалів підрозділом ДСНС під сигнали повітряної тривоги під час атаки “Шахедами”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що двоє загиблих перебували в укритті, проте ворог повністю зруйнував його прицільним ракетним ударом. Ще двоє людей знаходилися поблизу укриття – вони врятувалися. Ще двоє людей загинули на території термінала. За даними начальника ХОВА, цей термінал обстріляли вже вчетверте. Поки що інформації про те, чи змінюватимуть його розташування, немає.