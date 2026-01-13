Сьогодні вночі окупанти здійснили масовану атаку по Україні, зокрема, була обстріляна і Харківщина, унаслідок чого загинуло четверо людей. Деталі наслідків удару по поштовому терміналу "Нова Пошта" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Люди були в укритті – ракета поцілила саме туди: ОВА про обстріл Харківщини

“Чотири людини перебувають у лікарні. Стан оцінюється як середньої тяжкості. Двох людей було врятовано з-під завалів підрозділом ДСНС під сигнали повітряної тривоги під час атаки “Шахедами”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що двоє загиблих перебували в укритті, проте ворог повністю зруйнував його прицільним ракетним ударом. Ще двоє людей знаходилися поблизу укриття – вони врятувалися. Ще двоє людей загинули на території термінала.

За даними начальника ХОВА, цей термінал обстріляли вже вчетверте. Поки що інформації про те, чи змінюватимуть його розташування, немає.

У Новій пошті опублікували фотографії і список загиблих сьогодні вночі:

"Сьогодні вночі 13.01.2026 під час прицільного ракетного удару по терміналу у Харкові ми назавжди втратили наших колег. Четверо новопоштовців, імена яких ми ніколи не забудемо:

Віктор Пархоменко, 37 років

Тарас Вовк, 34 роки

Євгеній Єрмаков, 39 років

Дмитро Захаров, 23 роки

Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – написали у компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти здійснили масовану ракетно-шахедну атаку по Україні. Багато абонентів у різних регіонах країни знеструмлено у такий великий мороз. Люди лишилися без світла, опалення та води, також є загиблі унаслідок ударів по Харківщині на Новій Пошті.

Проте росіяни цинічно коментують такі терористичні атаки проти цивільного населення, вкотре заявляючи, що уражено "військові цілі", які постачають армію.