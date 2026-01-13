Сегодня около 17:08 в Харькове раздался мощный взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ударных БПЛА, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Удар по Харькову: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар вражеским боевым дроном "Молния" по Слободскому району. Последствия уточняются.

Игорь Терехов в 17.50: "Под ударом оказался спортивный объект в Слободском районе. Без пострадавших сейчас".

Информация обновляется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты совершили массированную атаку по Украине, в частности, была обстреляна и Харьковщина, в результате чего погибли четыре человека. Детали последствий удара по почтовому терминалу "Новая Почта" сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Четыре человека находятся в больнице. Состояние оценивается как средней тяжести. Два человека были спасены из-под завалов подразделением ГСЧС под сигналы воздушной тревоги во время атаки "Шахедами", — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что двое погибших находились в укрытии, однако враг полностью разрушил его прицельным ракетным ударом. Еще два человека находились вблизи укрытия – они спаслись. Еще два человека погибли на территории терминала. По данным начальника ХОВА, этот терминал обстреляли уже в четвертый раз. Пока информации о том, будут ли менять его расположение, нет.