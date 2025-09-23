Російське міністерство оборони заявляє, що з'єднання та військові частини угруповання військ "Захід" успішно вирішують завдання щодо окупації міста Куп'янська Харківської області.

У Міноборони РФ заявили про плани окупації Ізюма та Чугуєва

"З 8667 будівель взято під контроль 5667. В даний час російські війська заблокували велике угруповання противника з північної та західної сторони, взявши його в півкільце. Триває виконання бойових завдань із блокування неонацистів з південного боку. Серед них націоналісти із загону "Фрайкор", терористи так званого "російського добровольчого корпусу" та військовослужбовці спецназу ГУР. Загалом заблоковано до 700 осіб, з них 250 вже знищено", – пишуть у МО РФ.

Там заявляють, що лише за останній місяць ЗСУ при утриманні Куп'янська втратили понад 1800 військовослужбовців, 36 танків та інших броньованих машин, дві пускові установки РСЗВ, а також 137 гармат польової артилерії та мінометів.

Міноборони згадало і тактику "підземного десанту", що діє через інженерні комунікації, коли окупанти лізли через газову трубу, назвавши її успішною.

Там наголошують, що Куп'янськ є важливим логістичним центром, де перетинаються ряд залізничних та автомобільних доріг (станції Куп'янськ-Вузлова, Куп'янськ-Сортувальний та автомобільні дороги Т-2109 та Р-07).

"Як і багато інших великих міст на Харківщині київський режим перетворив Куп'янськ на потужний укріплений район. Українські війська встановили вогневий контроль над підступами до міста, включаючи ключові дороги та переправи через річку Оскол. Практично кожна будівля являла собою добре обладнану в інженерному відношенні і захищену довготривалу вогневу точку. Фактично місто було перетворено на "фортецю" з використанням залізобетонних споруд та мінних полів", – зазначають у МО РФ.

Там наголосили, що контроль над Куп'янськом дозволить окупантам надалі розвивати наступ углиб Харківської області, включаючи напрямки на Ізюм та Чугуїв.

"Крім того, після взяття Куп'янська відкриється прямий шлях на Вовчанськ з півдня назустріч військам угрупування "Північ", що настає, з півночі. Поряд із цим взяття Куп'янська дозволить російським військам здійснювати просування у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, стратегічно важливою дорогою, що веде до північного кордону з ДНР (Донецька область – ред.). Це прискорить встановлення контролю над Слов'янськом та Краматорськом, які є ключовими оборонними позиціями ЗСУ на Донбасі", – зазначають росіяни.

