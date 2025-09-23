Российское министерство обороны заявляет, что соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по оккупации города Купянска Харьковской области.

В Минобороны РФ заявили о планах оккупации Изюма и Чугуева

"Из 8667 зданий взято под контроль 5667.

В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "российского добровольческого корпуса" и военнослужащие спецназа ГУР.

Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено", – пишут в МО РФ.

Там заявляют, что только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

Минобороны вспомнило и тактику "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, корда оккупанты лезли через газовую трубу, назвав ее успешной.

Там подчеркивают, что Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07).

"Как и многие другие крупные города на Харьковщине киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", – отмечают в МО РФ.

Там почеркнули, что контроль над Купянском позволит оккупантам в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

"Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.

Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР (Донецкой области – ред.). Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", – отмечают россияне.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Купянске сохраняется тяжелая ситуация. Враг продолжает проникать малыми группами в город. Также продолжает закрепляться в тех точках, куда смог попасть раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова.