Россияне просачиваются в Купянск: там тяжелая ситуация

В Купянске сохраняется тяжелая ситуация. Враг продолжает проникать малыми группами в город. Также продолжает закрепляться в тех точках, куда смог попасть раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова.

"Да, логистика у находящихся в городе оккупантов теперь очень тяжелая. Но она есть. Тот прорыв по трубе очень дорого стоил нам. Не все последствия этого ликвидированы. Наш гарнизон, который находится на левом берегу Оскола – в очень затруднительной ситуации", – отмечает Мирошников.

Он отмечает, что река Оскол – это не Мокрые Ялы, которые могли переходить пешком при уходе. Это широкая река с довольно быстрым течением.

"Здесь будет все гораздо хуже, если не удержать Купянск", – отмечает военкор.

По данным Института изучения войны, 20 и 21 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска вблизи Мирового и Тищенковки; к северу от Купянска близ Кондрашовки; северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого и Западного и в направлении Петро-Ивановки; и восточнее Купянска вблизи Петропавовки.

"Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 21 сентября, что российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку (к северу от Купянска). Машовец заявил, что украинские войска обнаружили небольшие российские группы инфильтрации и штурма вблизи стадиона "Спартак" и улицы Довгаловской на севере Купянска и вблизи Мирового, к югу от Тищенковки, и к северу от Соболевки (к западу от Купянска)", – отмечают в ISW.

Машовец также заявил, что российские войска пытаются использовать свое численное преимущество в боеспособной пехоте, чтобы организовать и предпринять многочисленные попытки проникновения на украинские оборонные линии на Купянском направлении одновременно в нескольких районах.

По его словам, российские войска преимущественно проводят боевые действия на западном (правом) берегу реки Оскол, поскольку российские войска испытывают проблемы с перебрасыванием тяжелой техники с восточного (левого) берега. Машовец отметил, что российские войска, однако, не испытывают трудностей с перебрасыванием личного состава через реку.

