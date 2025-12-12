Окупантам не вдалося закріпитися та взяти Куп’янськ – через ускладнену логістику і, в першу чергу, завдяки роботі Сил оборони України. Про це заявив засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

У «Кракені» наголосили, що загроза на Харківщині ще є

"Втім загроза залишається. Ворог може сконцентрувати зусилля на Бурлуківський район. Щоб обʼєднати угруповання Дворічної та Вовчанська. Дякую підрозділам, які приймали участь!" – наголосив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.

Також "Коментарі" писали, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію аналітиків проєкту DeepState.