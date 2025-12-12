В результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію аналітиків проєкту DeepState.

Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога

"Важка і довга операція триває, адже кац*пські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати.

Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська", – зазначають у проєкті.

Там повідомили, що Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста, де росіяни мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

Зазначається, що це спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.