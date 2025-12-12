logo_ukra

BTC/USD

90237

ETH/USD

3082.97

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога
commentss НОВИНИ Всі новини

Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога

У DeepState повідомили, що йде зачистка Куп’янська від окупантів

12 грудня 2025, 12:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію аналітиків проєкту DeepState.

Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога

Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога

"Важка і довга операція триває, адже кац*пські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати.

Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська", – зазначають у проєкті.

Там повідомили, що Сили Оборони продовжують виявлення та знищення окупантів вже у центральній частині міста, де росіяни мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває.

Зазначається, що це спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".

Котел для окупантів у Куп’янську: українські війська заблокували ворога - фото 2

                                                                                                                                         

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Гуляйпільському напрямку Запорізької області  ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини