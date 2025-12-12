Оккупантам не удалось закрепиться и взять Купянск – из-за усложненной логистики и, в первую очередь, благодаря работе Сил обороны Украины. Об этом заявил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

В «Кракене» подчеркнули, что угроза на Харьковщине еще есть

"Впрочем, угроза остается. Враг может сконцентрировать усилия на Бурлуковском районе. Чтобы объединить группировки Двуречной и Волчанской. Спасибо подразделениям, которые принимали участие!" – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.

"Желаю здоровья! Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Я поздравил ребят, спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупанта. Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов дипломатии. Именно так это работает, все наши сильные позиции внутри страны, сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину, горжусь вами, благодарю всех наших сухопутных войск, сегодня исключительно ваш день", – подчеркнул президент в видеообращении.

Также "Комментарии" писали, что в результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города на Харьковщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.