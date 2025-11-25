Учора ввечері ворог атакував близько 10-ма "Шахедами" підстанцію "Харківобленерго", розташовану в області. Ця підстанція є ключовою для забезпечення Харкова водою, тому після удару місто тимчасово перейшло на власні резервні схеми живлення. Про це журналістам повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

У Харкові воду подають по графіках: що відомо

За його словами, комунальні служби безперервно працюють над відновленням систем водопостачання після пошкоджень енергооб’єктів.

Так, за даними Харківської міськради, у Харкові водопостачанням забезпечені 60% споживачів.

Зараз місто працює виключно на власних ресурсах і передусім спрямовує потужності "енергетичного острова" на підтримання теплопостачання, щоб усі 100% споживачів залишалися з теплом у холодний період. Через це подача води тимчасово можлива лише в обмеженому режимі — її отримують близько 60% абонентів, переважно мешканці нижніх поверхів.

Зараз вода подається частині споживачів Новобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основʼянського районів. В інших частинах міста подача відбувається поетапно. Ситуація складна, динамічна і змінюється в реальному часі, зазначають у міськраді.

Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають, орієнтовно в проміжку між 19:30 і 21:00. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації.

Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення.

Комунальне підприємство просить мешканців за можливості робити запаси води та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

У районах, де зберігаються перебої з водопостачанням, організований підвіз води до "пунктів незламності". Також по всьому місту працюють бювети з безоплатною питною водою.

