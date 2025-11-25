Вчера вечером враг атаковал около 10 "Шахедами" подстанцию "Харьковоблэнерго", расположенную в области. Эта подстанция является ключевой для обеспечения Харькова водой, поэтому после удара город временно перешел на резервные схемы питания. Об этом журналистам сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В Харькове воду подают по графику: что известно

По его словам, коммунальные службы постоянно работают над восстановлением систем водоснабжения после повреждений энергообъектов.

Так, по данным Харьковского горсовета, в Харькове водоснабжением обеспечено 60% потребителей.

Сейчас город работает исключительно на собственных ресурсах и, прежде всего, направляет мощности "энергетического острова" на поддержание теплоснабжения, чтобы все 100% потребителей оставались с теплом в холодный период. Поэтому подача воды временно возможна только в ограниченном режиме — ее получают около 60% абонентов, преимущественно жильцы нижних этажей.

В настоящее время вода подается части потребителей Новобаварского, Холодногорского, Шевченковского, Киевского и Основянского районов. В других частях города подача происходит поэтапно. Ситуация сложная, динамичная и меняется в реальном времени, отмечают в горсовете.

Предприятие планирует дать воду всем еще не имеющим ее потребителям ориентировочно в промежутке между 19:30 и 21:00. В то же время, ночью возможны повторные отключения, поскольку профильные службы вынуждены продолжать работы, необходимые для полной стабилизации ситуации.

Последующие графики подачи воды будут зависеть от темпов возобновления энергопитания.

Коммунальное предприятие просит жителей по возможности делать запасы воды и с пониманием относиться к временным ограничениям.

В районах, где сохраняются перебои с водоснабжением, организован подвоз воды в "пункты незламности". Также по всему городу работают бюветы с бесплатной питьевой водой.

