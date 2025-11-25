У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вдень у Дніпрі та області пролунала повітряна тривога, пов’язана із загрозою ураження ударними БПЛА. Пізніше стало відомо, що це, скоріш за все, розвідувальні дрони ворога. За даними моніторингових каналів, один залетів зі сторони північного сходу, інший кружляв біля півдня Дніпра.

У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Внаслідок роботи ППО дрон було збито, проте у місцевих каналах повідомляють, що унаслідок падіння уламків було пошкоджено приватний будинок і травмовано жінку з дитиною.

Наразі офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

ОНОВЛЕНО: Через падіння уламків БПЛА постраждали жінка та дитина у Придніпровську, повідомляють місцеві телеграм канали.

Обоє перебувають у тяжкому стані: у жінки відірвана нога, дитина отримала осколкове поранення обличчя.

Медики борються за їхнє життя, дитину вже госпіталізовано.

ОФІЦІЙНО: Владислав Гайваненко, т.в.о. начальника ДніпрОВА: "У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередач".

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук: "У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА поранення отримала 21-річна жінка та 4-річна дівчинка. Лікарі надають їм допомогу.

Вкотре звертаюся до усіх мешканців нашої області. Під час повітряної тривоги – укриття або правило двох стін. Не залишайтесь на вулиці".

Борис Філатов, дніпровський міський голова: "Загалом у Дніпрі після чергової ворожої атаки пошкоджено 4 будинки. Там вибило близько 150 вікон.

На місці працюють відповідні служби, благодійники та комісія Лівобережної адміністрації.

Дякую всім, хто зараз поруч та допомагає людям.

Також нині стан пораненої жінки лікарі оцінюють як важкий. Постраждала дитина у стані середньої тяжкості".

Владислав Гайваненко: "21-річна жінка, поранена у Дніпрі, "важка". Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе.

Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості".



