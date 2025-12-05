logo_ukra

Харків У Харкові пролунав вибух: що відомо про наслідки (ОНОВЛЕНО)
НОВИНИ

У Харкові пролунав вибух: що відомо про наслідки (ОНОВЛЕНО)

Що відомо про наслідки “прильоту” у Харкові

5 грудня 2025, 18:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Харкові пролунав потужний вибух. Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки. 

У Харкові пролунав вибух: що відомо про наслідки (ОНОВЛЕНО)

Харків. Фото з відкритих джерел

За його словами, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання БПЛА невстановленого типу у Шевченківському району.

“Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. Зʼясовуємо деталі”, — повідомив Терехов. 

За словами Харківського міського голови, підтверджено влучання БПЛА “молнія” по Шевченківському району. 

“Пошкоджено кілька приватних будинків, на щастя без постраждалих”, уточнив Терехов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що депутату Харківської міської ради повідомлено про підозру у державній зраді та неподанні декларацій, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 КК України).

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, упродовж 2021-2024 років цей депутат, публічно поширював висловлювання проросійського змісту, користуючись власним авторитетом і впливом на прихильників політичної партії "ОПЗЖ" в Харківському регіоні та за його межами. 

В Офісі Генпрокурора зазначили, що підозрюваний у 2023 році виїхав до РФ, де переховується від правосуддя і на даний час. За статтею 111 Кримінального кодексу України депутату загрожує покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

ЗМІ повідомляють, що ймовірно, йдеться про депутата “ОПЗЖ” Андрія Лесика.




