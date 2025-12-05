В Харькове раздался взрыв: что известно о последствиях (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздался мощный взрыв. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о последствиях.

Харьков. Фото из открытых источников

По его словам, по предварительной информации, зафиксировано попадание БПЛА неустановленного типа в Шевченковском районе.

"Информация о пострадавших на данную минуту не поступала, как и данные о разрушениях. Выясняем детали", — сообщил Терехов.

По словам Харьковского городского головы, подтверждено попадание БПЛА "молния" по Шевченковскому району.

"Повреждено несколько частных домов, к счастью без пострадавших", — уточнил Терехов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что депутату Харьковского городского совета сообщено о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций, лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 УК Украины).

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что, по данным следствия, на протяжении 2021-2024 годов этот депутат публично распространял высказывания пророссийского содержания, пользуясь собственным авторитетом и влиянием на сторонников политической партии "ОПЗЖ" в Харьковском регионе и за его пределами.

В Офисе Генпрокурора отметили, что подозреваемый в 2023 году уехал в РФ, где скрывается от правосудия и в настоящее время. По статье 111 Уголовного кодекса Украины депутату грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СМИ сообщают, что, вероятно, речь идет о депутате "ОПЗЖ" Андрее Лесике.



