Депутат Харківської міськради умисно допомагав РФ: що відомо

Депутату Харківської міської ради повідомлено про підозру у державній зраді та неподанні декларацій, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 КК України).

Підозра депутату. Фото Офісу Генпрокурора

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, упродовж 2021-2024 років цей депутат, публічно поширював висловлювання проросійського змісту, користуючись власним авторитетом і впливом на прихильників політичної партії "ОПЗЖ" в Харківському регіоні та за його межами.

“Він умисно допомагав РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності, поширював висловлювання, спрямовані на пропаганду та нагнітання в українському суспільстві проросійських настроїв, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також зазначається, що у 2021-2024 роках, будучи посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктом декларування, депутат умисно не подав обов’язкові щорічні декларації за відповідні роки, попри вимоги закону.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що підозрюваний у 2023 році виїхав до РФ, де переховується від правосуддя і на даний час.

За статтею 111 Кримінального кодексу України депутату загрожує покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

ЗМІ повідомляють, що ймовірно, йдеться про депутата “ОПЗЖ” Андрія Лесика.

