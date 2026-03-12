У Харкові 17-річний хлопець загинув, намагаючись врятувати дітей

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюднив уточнені дані щодо жахливого інциденту на одній із водойм Харкова. За його словами, під кригу провалилося шестеро дітей, двоє з яких — хлопці 11 та 17 років — загинули.

У Харкові загинули діти

Особливого трагізму ситуації додає те, що найстарший із компанії підліток віддав життя, намагаючись витягнути молодших друзів із крижаної пастки. "Старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей", — підкреслив начальник ОВА, висловивши співчуття родинам загиблих.

Ще четверо дітей (двоє хлопчиків та дві дівчинки віком від 8 до 10 років) наразі перебувають під наглядом лікарів із діагнозом "переохолодження". Також медична допомога знадобилася 40-річному чоловіку, який героїчно кинувся у воду на допомогу дітям.

Синєгубов звернувся до мешканців регіону з емоційним закликом бути пильними: "Прошу всіх батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про небезпеку перебування на кризі. Поясніть, що навіть там, де лід здається міцним, він може бути смертельно небезпечним".

Влада наголошує, що такі випадки є "невимовним болем", і закликає дорослих посилити контроль за дозвіллям неповнолітніх біля водойм.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Шевченківському районі Харкова сталася жахлива трагедія на воді, яка забрала життя двох неповнолітніх. Під час прогулянки на кригу місцевої водойми вийшли шестеро дітей, і товща льоду не витримала їхньої ваги.

Завдяки миттєвій реакції випадкового свідка, чотирьох дітей вдалося витягнути з води живими. На жаль, врятувати ще двох хлопчиків — 10 та 17 років — не вдалося. Тіла загиблих на берег підняли водолази та рятувальники ДСНС. На місці події з батьками, які втратили синів, працювали фахівці психологічної служби, надаючи необхідну підтримку.