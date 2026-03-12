logo

В Харькове 17-летний парень погиб, пытаясь спасти детей
НОВОСТИ

В Харькове 17-летний парень погиб, пытаясь спасти детей

Трагедия, которой можно было избежать: на Харьковщине из-за тонкого льда погибли двое несовершеннолетних

12 марта 2026, 21:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал уточненные данные об ужасном инциденте на одном из водоемов Харькова. По его словам, под лед провалились шесть детей, двое из которых — ребята 11 и 17 лет — погибли.

В Харькове 17-летний парень погиб, пытаясь спасти детей

В Харькове погибли дети

Особый трагизм ситуации добавляет то, что самый старший из компании подросток отдал жизнь, пытаясь вытащить младших друзей из ледяной ловушки. "Старший парень утонул, пытаясь спасти младших детей", — подчеркнул начальник ОВА, выразив соболезнования семьям погибших.

Еще четверо детей (двое мальчиков и две девочки в возрасте от 8 до 10 лет) находятся под наблюдением врачей с диагнозом "переохлаждение". Также медицинская помощь понадобилась 40-летнему мужчине, героически бросившемуся в воду на помощь детям.

Синегубов обратился к жителям региона с эмоциональным призывом быть внимательными: "Прошу всех родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пребывания в кризисе. Объясните, что даже там, где лед кажется крепким, он может быть смертельно опасен".

Власти подчеркивают, что такие случаи являются "невыразимой болью", и призывают взрослых усилить контроль за досугом несовершеннолетних у водоемов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Шевченковском районе Харькова произошла ужасная трагедия на воде, унесшая жизни двух несовершеннолетних. Во время прогулки на лед местного водоема вышли шестеро детей, и толща льда не выдержала их вес.

Благодаря мгновенной реакции случайного свидетеля четырех детей удалось вытащить из воды живыми. К сожалению, спасти еще двух мальчиков – 10 и 17 лет – не удалось. Тела погибших на берег подняли водолазы и спасатели ГСЧС. На месте происшествия с родителями, потерявшими сыновей, работали специалисты психологической службы, оказывая необходимую поддержку.



