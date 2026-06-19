Трагедія у Харкові: помер рятувальник Микола Деркач, поранений під час повторного удару РФ (ФОТО)

У Харкові помер Микола Деркач, який очолював караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальник дістав важкі травми під час виконання службових обов'язків. Російські війська завдали повторного удару саме тоді, коли фахівці ліквідовували наслідки попереднього прильоту 15 червня.

Наслідки атаки на Харків у ніч на 15 червня. Фото: ДСНС України

"Медики кілька діб відчайдушно виборювали життя нашого колеги, — повідомили у ДСНС, — проте сьогодні зранку його серце перестало битися".

У відомстві наголошують, що офіцер до останнього подиху залишався вірним присязі. Тоєї трагічної ночі він робив те, що вмів найкраще — захищав та рятував харків’ян.

"Він проявив себе як мужній командир та людина з величезним серцем, — згадують загиблого побратими, — а його відвага та щира самовідданість назавжди залишаться орієнтиром для всього колективу".

У 48-річного майора залишилися мати та донька. Микола Деркач став шостим працівником екстрених служб, чиє життя забрав цей ворожий напад. Раніше через цей удар загинули рятувальники Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко, а також представник профільного департаменту міськради Олексій Дорожкін.

Висловлюємо співчуття родині загиблого Героя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нічна атака російських військ на Харків призвела до чергової страшної трагедії серед тих, хто першим приходить на допомогу. Ворог завдав повторного удару по цивільному підприємству, коли там тривали рятувальні роботи. Унаслідок цього підступного обстрілу загинули п'ятеро ліквідаторів, а ще дев'ять співробітників ДСНС зазнали поранень.



