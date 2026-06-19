Трагедия в Харькове: скончался спасатель Николай Деркач, раненный во время повторного удара РФ (ФОТО)

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Недилько Ксения
В Харькове скончался Николай Деркач, возглавлявший караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатель получил тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей. Российские войска нанесли повторный удар именно тогда, когда специалисты ликвидировали последствия предыдущего прилета 15 июня.
Последствия атаки на Харьков в ночь на 15 июня. Фото: ГСЧС Украины
В ведомстве подчеркивают, что офицер до последнего вздоха оставался верен присяге. В ту трагическую ночь он делал то, что умел лучше всего — защищал и спасал харьковчан.
У 48-летнего майора осталась мать и дочь. Николай Деркач стал шестым сотрудником экстренных служб, чья жизнь унесла это вражеское нападение. Ранее из-за этого удара погибли спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко, а также представитель профильного департамента горсовета Алексей Дорожкин.
Выражаем соболезнования семье погибшего Героя.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночная атака российских войск на Харьков привела к очередной страшной трагедии среди тех, кто первым приходит на помощь. Враг нанес повторный удар по гражданскому предприятию, когда там продолжались спасательные работы. В результате этого коварного обстрела погибли пятеро ликвидаторов, а еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.