Страшний удар по Харкову: стало відомо, хто загинув під час повторного прильоту

Нічна атака російських військ на Харків призвела до чергової страшної трагедії серед тих, хто першим приходить на допомогу. Ворог завдав повторного удару по цивільному підприємству, коли там тривали рятувальні роботи. Унаслідок цього підступного обстрілу загинули п'ятеро ліквідаторів, а ще дев'ять співробітників ДСНС зазнали поранень.

Загиблі рятувальники у Харкові. Фото: ДСНС

"Чергова трагічна ніч для України та нашої Служби зокрема, — повідомив Голова ДСНС України Андрій Даник, сповіщаючи про втрату чотирьох підлеглих та травмування ще дев'яти осіб. — Вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули 4 рятувальники".

Очільник відомства оприлюднив імена загиблих бійців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. До Небесного караулу відійшли:

Дмитрій Бойко (головний майстер-сержант, командир відділення);

Данило Тіщенко (сержант, пожежний-рятувальник);

Сергій Маковецький (сержант, пожежний-рятувальник);

Вадим Зінченко (майстер-сержант, водій).

"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок, — наголосив Андрій Даник. — Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті". Керівник ДСНС висловив глибокі співчуття родинам, які втратили найрідніших.

Ця ж атака забрала життя і представника міської влади, який допомагав долати наслідки ворожого нальоту. Загиблим виявився Олексій Дорожкін — працівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради.





"Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, — зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, додавши, що саме в цей момент окупанти здійснили другий підступний напад. — Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи".

Мер Харкова підкреслив, що загиблий посадовець завжди першим прибував на місця влучань, де оперативно координував відновлювальні та пошуково-рятувальні заходи. У Олексія Дорожкіна залишилися дружина та однорічна донечка. Міська влада запевнила, що надасть родині загиблого героя максимальну всебічну підтримку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ЗС РФ завдали масованого удару по Україні, найбільше постраждав Київ від ракетно-дронового удару, через що загинуло 5 людей.