Страшний удар по Харкову: стало відомо, хто загинув під час повторного прильоту

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Недилько Ксения
Нічна атака російських військ на Харків призвела до чергової страшної трагедії серед тих, хто першим приходить на допомогу. Ворог завдав повторного удару по цивільному підприємству, коли там тривали рятувальні роботи. Унаслідок цього підступного обстрілу загинули п'ятеро ліквідаторів, а ще дев'ять співробітників ДСНС зазнали поранень.
Загиблі рятувальники у Харкові. Фото: ДСНС
Очільник відомства оприлюднив імена загиблих бійців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. До Небесного караулу відійшли:
Ця ж атака забрала життя і представника міської влади, який допомагав долати наслідки ворожого нальоту. Загиблим виявився Олексій Дорожкін — працівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради.
Мер Харкова підкреслив, що загиблий посадовець завжди першим прибував на місця влучань, де оперативно координував відновлювальні та пошуково-рятувальні заходи. У Олексія Дорожкіна залишилися дружина та однорічна донечка. Міська влада запевнила, що надасть родині загиблого героя максимальну всебічну підтримку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ЗС РФ завдали масованого удару по Україні, найбільше постраждав Київ від ракетно-дронового удару, через що загинуло 5 людей.