Трагедия на харьковском водоеме: шестеро детей провалились под лед – есть погибшие
НОВОСТИ

Трагедия на харьковском водоеме: шестеро детей провалились под лед – есть погибшие

ГСЧС предупреждает об опасности тонкого льда после гибели двух мальчиков в Шевченковском районе Харькова

12 марта 2026, 18:36
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Шевченковском районе Харькова произошла ужасная трагедия на воде, унесшая жизни двух несовершеннолетних. Во время прогулки на лед местного водоема вышли шестеро детей, и толща льда не выдержала их вес.

Трагедия на харьковском водоеме: шестеро детей провалились под лед – есть погибшие

В Харькове погибли дети

Благодаря мгновенной реакции случайного свидетеля четырех детей удалось вытащить из воды живыми. К сожалению, спасти еще двух мальчиков – 10 и 17 лет – не удалось. Тела погибших на берег подняли водолазы и спасатели ГСЧС. На месте происшествия с родителями, потерявшими сыновей, работали специалисты психологической службы, оказывая необходимую поддержку.

На фоне инцидента спасатели обратились к гражданам со срочным предостережением по поводу опасности пребывания на льду в период неустойчивой погоды. Специалисты отмечают, что весенний лед крайне обманчив.

"В очередной раз призываем взрослых: не оставляйте детей без присмотра у водоемов... Помните: даже несколько шагов по льду могут стоить жизни", — отмечают в ведомстве, призывая родителей обязательно провести воспитательные беседы с малышами.

