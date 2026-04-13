«Тільки барига може брати кошти за укриття»: Терехов жорстко відповів критикам

Міський голова Харкова Ігор Терехов під час засідання Ради коаліції виступив із різкою критикою на адресу тих, хто пропонує відновити плату за проїзд у метрополітені. Очільник міста наголосив, що за нинішніх умов підземка виконує не лише транспортну, а й критично важливу безпекову функцію.

Мер підкреслив, що право на вільний проїзд є необхідною допомогою для містян, які перебувають у скруті. "Безкоштовний проїзд — це вимога часу, підтримка людей. Це люди, які сьогодні не можуть сплачувати", — заявив Терехов.

Особливе обурення у посадовця викликала ідея брати гроші під час обстрілів, коли метро стає єдиним безпечним місцем для тисяч харків’ян. "Тільки барига може брати кошти з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям", — відрізав мер, додавши, що вважає це питання закритим.

Терехов запевнив громаду, що муніципалітет не планує змінювати свою політику в цьому питанні: "Ми й далі будемо продовжувати безкоштовний проїзд в метрополітені".

