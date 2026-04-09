Ігор Терехов відповів на інформаційні атаки щодо боргів Харкова

Недилько Ксения
Мер Харкова Ігор Терехов виступив із розлогою заявою щодо поширення у ЗМІ інформації про критичні борги міста за енергоносії. Очільник Харкова назвав ці публікації частиною масштабної інформаційної кампанії, мета якої — деморалізувати мешканців та підірвати спроможність міста триматися під обстрілами.
Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел
Терехов наголосив, що в умовах війни, коли фронт знаходиться лише за 30 кілометрів, стандартні фінансові вимоги мирного часу є неможливими через зруйновану економіку та щоденні атаки на інфраструктуру.
Окремо мер звернувся до політичних опонентів та медіаспільноти, закликавши їх припинити маніпуляції та "гру в ярлики". Він підкреслив, що зараз не час для передвиборчих технологій, а всі сили мають бути спрямовані на спільну перемогу.
За словами очільника міста, Харків, як і інші прифронтові центри (Запоріжжя, Дніпро, Одеса), несе колосальне навантаження, забезпечуючи роботу госпіталів, казарм та евакуаційних центрів. Попри складну фінансову ситуацію, Терехов запевнив, що місто обов'язково виконає всі зобов'язання перед державою та людьми після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, що в "Економічній правді" вийшов розлогий матеріал про Харків, який серед усіх міст є найбільшим боржником за енергоносії, проте у Харкові безкоштовний проїзд, який журналісти називають "комунізмом" Терехова задля популізму за рахунок платників податків.