Ігор Терехов відповів на інформаційні атаки щодо боргів Харкова
НОВИНИ

Ігор Терехов відповів на інформаційні атаки щодо боргів Харкова

«Ми в стані інформаційної війни»: Ігор Терехов про борги за енергоносії та спроби підірвати стійкість міста

9 квітня 2026, 14:35
Недилько Ксения

Мер Харкова Ігор Терехов виступив із розлогою заявою щодо поширення у ЗМІ інформації про критичні борги міста за енергоносії. Очільник Харкова назвав ці публікації частиною масштабної інформаційної кампанії, мета якої — деморалізувати мешканців та підірвати спроможність міста триматися під обстрілами.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Терехов наголосив, що в умовах війни, коли фронт знаходиться лише за 30 кілометрів, стандартні фінансові вимоги мирного часу є неможливими через зруйновану економіку та щоденні атаки на інфраструктуру.

"Ми перебуваємо в умовах повномасштабної інформаційної війни, в якій ворог прагне за будь-яку ціну підірвати нашу віру і спроможність триматися. Сьогодні як ніколи важливі точність і розуміння реальності. У Харкові світло — це не просто послуга, це елемент оборони. Тепло — не комфорт, а умова виживання. Транспорт — не сервіс, а частина логістики країни у війні", — зазначив Ігор Терехов.

Окремо мер звернувся до політичних опонентів та медіаспільноти, закликавши їх припинити маніпуляції та "гру в ярлики". Він підкреслив, що зараз не час для передвиборчих технологій, а всі сили мають бути спрямовані на спільну перемогу.

"Що стосується політичних спекуляцій — не поспішайте. Залиште свій запал до виборів. Настане мир і повернеться політика, буде конкуренція. Зараз йде війна. Завжди знайдуться бариги, які квитки і в бомбосховища продаватимуть, але я проти цього. Сьогодні у всіх відповідальних політиків одне завдання — вистояти", — додав мер.

За словами очільника міста, Харків, як і інші прифронтові центри (Запоріжжя, Дніпро, Одеса), несе колосальне навантаження, забезпечуючи роботу госпіталів, казарм та евакуаційних центрів. Попри складну фінансову ситуацію, Терехов запевнив, що місто обов'язково виконає всі зобов'язання перед державою та людьми після стабілізації ситуації.

"Я — мер Харкова. Я — на посту. Харків працює, тримається і виконає свої зобов’язання", — підсумував він.

Нагадаємо, що в "Економічній правді" вийшов розлогий матеріал про Харків, який серед усіх міст є найбільшим боржником за енергоносії, проте у Харкові безкоштовний проїзд, який журналісти називають "комунізмом" Терехова задля популізму за рахунок платників податків.



