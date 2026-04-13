«Только барыга может брать деньги за укрытие»: Терехов жестко ответил критикам

Мэр Харькова Игорь Терехов во время заседания Совета коалиции выступил с резкой критикой в адрес тех, кто предлагает возобновить плату за проезд в метрополитене. Глава города подчеркнул, что в нынешних условиях подземка выполняет не только транспортную, но и критически важную функцию безопасности.

Мэр подчеркнул, что право на свободный проезд является необходимой помощью для горожан. "Бесплатный проезд – это требование времени, поддержка людей. Это люди, которые сегодня не могут платить", — заявил Терехов.

Особое возмущение у чиновника вызвала идея брать деньги во время обстрелов, когда метро становится единственным безопасным местом для тысяч харьковчан. "Только барыга может брать деньги с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием", — отрезал мэр, добавив, что считает этот вопрос закрытым.

Терехов заверил сообщество, что муниципалитет не планирует менять свою политику в этом вопросе: "Мы и дальше будем продолжать бесплатный проезд в метрополитене".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что мэр Харькова Игорь Терехов выступил с пространным заявлением о распространении в СМИ информации о критических долгах города за энергоносители. Глава Харькова назвал эти публикации частью масштабной информационной кампании, цель которой – деморализовать жителей и взорвать способность города держаться под обстрелами.

Терехов подчеркнул, что в условиях войны, когда фронт находится всего в 30 километрах, стандартные финансовые требования мирного времени невозможны из-за разрушенной экономики и ежедневных атак на инфраструктуру.