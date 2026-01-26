Минулий тиждень став для Харкова одним із найважчих за довгий час. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за сім днів зафіксовано 35 обстрілів: "Такої інтенсивності ворожих атак, як минулого тижня, Харків не бачив уже давно". Ворог використовував увесь арсенал — ракети, КАБи та РСЗВ. Найскладнішою стала ніч на суботу, коли по місту було випущено відразу 25 "Шахедів".

«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно»: Ігор Терехов підбив підсумки тижня під обстрілами

Внаслідок атак постраждали 46 людей, серед яких двоє дітей. "На жаль, одну жінку врятувати не вдалося. Мої співчуття рідним", — зазначив мер. Ударів зазнали Немишлянський, Індустріальний, Київський та Холодногірський райони.

Ціллю агресора стали енергетика, бізнес, транспорт та житловий фонд. "Надзвичайно серйозних руйнацій зазнав житловий фонд — як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор", — повідомив Терехов. Попри технічну складність та аномальні морози, комунальники працюють над збереженням тепла в оселях, закриваючи вікна та відновлюючи дахи. Для зручності містян біля пошкоджених будинків розгортали мобільні ЦНАПи для подачі заявок на "єВідновлення".

Ігор Терехов подякував рятувальникам, медикам, комунальникам та волонтерам, які працюють пліч-о-пліч. Також він висловив вдячність благодійним фондам та захисникам неба: "Дякую нашим Збройним Силам! Усім хлопцям та дівчатам, які збивають цілі ще на підступах, не даючи ворожому залізяччю долетіти до міста".

Загальна тривалість тривог у місті за тиждень склала майже 86 годин. За словами мера, хоча це менше, ніж в області, "напруження і рівень небезпеки все одно залишаються колосальними".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що позаминулого тижня декілька разів від посадовців звучало, що Харків більш готовий до обстрілів та зими, ніж Київ, після чого 15 січня вперше за довгий час і було здійснено масований балістичний удар по енергосистемі.