«Такой интенсивности атак Харьков не видел давно»: Игорь Терехов подвел итоги недели под обстрелами

Прошлая неделя стала для Харькова одной из самых трудных за долгое время. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, за семь дней зафиксировано 35 обстрелов: "Такой интенсивности вражеских атак, как на прошлой неделе, Харьков не видел уже давно". Враг использовал весь арсенал — ракеты, КАБ и РСЗО. Самой сложной стала ночь на субботу, когда по городу было выпущено сразу 25 "Шахедов".

В результате атак пострадали 46 человек, среди которых двое детей. "К сожалению, одну женщину спасти не удалось. Мои соболезнования родным", — отметил мэр. Удары получили Немышлянский, Индустриальный, Киевский и Холодногорский районы.

Целью агрессора стали энергетика, бизнес, транспорт и жилищный фонд. "Чрезвычайно серьезные разрушения получили жилой фонд — как многоквартирные дома, так и частный сектор", — сообщил Терехов. Несмотря на техническую сложность и аномальные морозы, коммунальщики работают над сохранением тепла в домах, закрывая окна и восстанавливая крыши. Для удобства горожан возле поврежденных домов разворачивали мобильные ЦНАПы для подачи заявок на "еВосстановление".

Игорь Терехов поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков и волонтеров, работающих бок о бок. Также он выразил благодарность благотворительным фондам и защитникам неба: "Спасибо нашим Вооруженным Силам! Всем ребятам, которые сбивают цели еще на подступах, не давая вражескому железу долететь до города".

Длительность тревог в городе за неделю составила почти 86 часов. По словам мэра, хотя это меньше, чем в области, "напряжение и уровень опасности все равно остаются колоссальными".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на позапрошлой неделе несколько раз от должностных лиц звучало, что Харьков более готов к обстрелам и зиме, чем Киев, после чего 15 января впервые за долгое время и был осуществлен массированный баллистический удар по энергосистеме.