Тривалість комендантської години на Харківщині на новорічні свята змінювати наразі не планують. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Свята на Харківщині: що буде з комендантською годиною

"Ми проводили засідання Ради оборони, радилися з нашим силовим блоком, з нашими військовослужбовцями. Тих заходів, які вжиті зараз, їх достатньо для того, щоб ситуацію тримати під контролем. Однак, звичайно, ми будемо вносити корективи, можливо приймати нові рішення, враховуючи безпекові умови, загрози, дані розвідок тощо. Наразі поки що рішення залишається таким", — розповів Синєгубов.

Він радить: краще провести свята вдома та не допускати масових скупчень людей на вулиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Вовчанському напрямку за наявними ознаками, н.п. Вільча фактично відколовся. На момент останніх боїв там утримувався лише край південної частини, але ворог цю ділянку системно перемелював, працювали як ФАБи так і FPV-дрони. Позиції просто вибивали під нуль, не залишаючи можливості для стабільного утримання. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Станом на зараз фіксується подальше просування противника до південних околиць селища. Подальший вектор руху поки що не остаточно зрозумілий, але варіантів небагато. Або противник спробує розвивати тиск у напрямку плацдарму Білий Колодязь, або ж змістить акцент південно-західніше — у бік Симинівки, щоб розширити клин і розтягнути нашу оборону по флангах. Обидва сценарії небезпечні, бо відкривають можливість подальшого нарощування присутності й тиску вглиб!

Ситуація критична і вимагає негайних рішень. Якщо зараз не втрутитися – ворог закріпиться, підтягне резерви й почне диктувати темп. Часу на розкачку немає: або стабілізація тут і зараз, або отримаємо ще один проблемний вузол з важкими наслідками!" – наголосив військовий.