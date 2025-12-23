logo

Праздники на Харьковщине: что будет с комендантским часом
commentss НОВОСТИ Все новости

Праздники на Харьковщине: что будет с комендантским часом

Уже несколько лет комендантский час в Харьковской области неизменный на праздники, так будет и в этом году

23 декабря 2025, 16:52
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Продолжительность комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники менять пока не планируют. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мы проводили заседание Совета обороны, совещались с нашим силовым блоком, с нашими военнослужащими. Те меры, которые предприняты сейчас, их достаточно для того, чтобы ситуацию держать под контролем. Однако, конечно, мы будем вносить коррективы, возможно принимать новые решения, учитывая условия безопасности, угрозы, данные разведок и т.д. Пока решение остается таким", — рассказал Синегубов.

Он советует: лучше провести праздники дома и не допускать массовых скоплений людей на улице.

