Продолжительность комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники менять пока не планируют. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Праздники на Харьковщине: что будет с комендантским часом

"Мы проводили заседание Совета обороны, совещались с нашим силовым блоком, с нашими военнослужащими. Те меры, которые предприняты сейчас, их достаточно для того, чтобы ситуацию держать под контролем. Однако, конечно, мы будем вносить коррективы, возможно принимать новые решения, учитывая условия безопасности, угрозы, данные разведок и т.д. Пока решение остается таким", — рассказал Синегубов.

Он советует: лучше провести праздники дома и не допускать массовых скоплений людей на улице.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Волчанском направлении по имеющимся признакам, н.п. Вильча фактически откололся. К моменту последних боев там удерживался лишь край южной части, но враг этот участок системно перемалывал, работали как ФАБы так и FPV-дроны. Позиции просто выбивали под ноль, не оставляя возможности для стабильного удержания. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"По состоянию на данный момент фиксируется дальнейшее продвижение противника к южным окрестностям поселка. Дальнейший вектор движения пока не окончательно ясен, но вариантов немного. Или противник попытается развивать давление в направлении плацдарма Белый Колодец, или сместит акцент юго-западнее — в сторону Симиновки, чтобы расширить клин и расширить клин и расширить клин и расширить клин. опасны, потому что открывают возможность дальнейшего наращивания присутствия и давления вглубь!

Ситуация критична и требует немедленных решений. Если сейчас не вмешаться – враг закрепится, подтянет резервы и начнет диктовать темп. Времени на раскачку нет: либо стабилизация здесь и сейчас, либо получим еще один проблемный узел с тяжелыми последствиями!" – подчеркнул военный.