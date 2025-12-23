На Вовчанському напрямку за наявними ознаками, н.п. Вільча фактично відколовся. На момент останніх боїв там утримувався лише край південної частини, але ворог цю ділянку системно перемелював, працювали як ФАБи так і FPV-дрони. Позиції просто вибивали під нуль, не залишаючи можливості для стабільного утримання. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Небезпека на Харківщині: військовий про наступ росіян

"Станом на зараз фіксується подальше просування противника до південних околиць селища. Подальший вектор руху поки що не остаточно зрозумілий, але варіантів небагато. Або противник спробує розвивати тиск у напрямку плацдарму Білий Колодязь, або ж змістить акцент південно-західніше — у бік Симинівки, щоб розширити клин і розтягнути нашу оборону по флангах.

Обидва сценарії небезпечні, бо відкривають можливість подальшого нарощування присутності й тиску вглиб! Ситуація критична і вимагає негайних рішень. Якщо зараз не втрутитися–ворог закріпиться, підтягне резерви й почне диктувати темп.

Часу на розкачку немає: або стабілізація тут і зараз, або отримаємо ще один проблемний вузол з важкими наслідками!" – наголосив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін вкотре повідомив про захоплення Куп'янська та назвав президента України Володимира Зеленського "дуже талановитим артистом".

Володимир Путін на "Прямій лінії" заявив про те, що війська ЗС РФ "наступають по всій лінії бойового зіткнення", а Куп'янськ перейшов під контроль Росії. При цьому російський лідер прокоментував відео президента України Володимира Зеленського біля стели "Куп'янськ".

За словами Путіна, зараз стела виглядає інакше, а розташована вона на відстані кілометра від самого міста.