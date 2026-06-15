Страшный удар по Харькову: стало известно, кто погиб во время повторного прилета

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Недилько Ксения
Ночная атака российских войск на Харьков привела к очередной страшной трагедии среди тех, кто первым приходит на помощь. Враг нанес повторный удар по гражданскому предприятию, когда там продолжались спасательные работы. В результате этого коварного обстрела погибли пятеро ликвидаторов, а еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.
Погибшие спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС
Глава ведомства обнародовал имена погибших бойцов 6-й государственной пожарно-спасательной части города. К Небесному караулу отошли:
Эта же атака унесла жизни и представителя городских властей, помогавшего преодолевать последствия вражеского налета. Погибшим оказался Алексей Дорожкин – работник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.
Мэр Харькова подчеркнул, что погибший чиновник всегда первым прибывал на места попаданий, где оперативно координировал восстановительные и поисково-спасательные мероприятия. У Алексея Дорожкина остались жена и годовалая дочь. Городские власти заверили, что предоставит семье погибшего героя максимальную всестороннюю поддержку.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, больше всего пострадал Киев от ракетно-дронового удара, из-за чего погибли 5 человек.