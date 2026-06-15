Страшный удар по Харькову: стало известно, кто погиб во время повторного прилета

Ночная атака российских войск на Харьков привела к очередной страшной трагедии среди тех, кто первым приходит на помощь. Враг нанес повторный удар по гражданскому предприятию, когда там продолжались спасательные работы. В результате этого коварного обстрела погибли пятеро ликвидаторов, а еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.

Погибшие спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС

"Очередная трагическая ночь для Украины и нашей Службы в частности, — сообщил Глава ГСЧС Украины Андрей Даник, извещая о потере четырех подчиненных и травмировании еще девяти человек. — Ночью в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя".

Глава ведомства обнародовал имена погибших бойцов 6-й государственной пожарно-спасательной части города. К Небесному караулу отошли:

Дмитрий Бойко (главный мастер-сержант, командир отделения);

Даниил Тищенко (сержант, пожарный-спасатель);

Сергей Маковецкий (сержант, пожарный-спасатель);

Вадим Зинченко (мастер-сержант, водитель).

"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг, – подчеркнул Андрей Даник. — Преданные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти". Руководитель ГСЧС выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим самых родных.

Эта же атака унесла жизни и представителя городских властей, помогавшего преодолевать последствия вражеского налета. Погибшим оказался Алексей Дорожкин – работник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.





"Вместе со спасателями он выполнял работы по ликвидации последствий обстрела, — отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, добавив, что именно в этот момент оккупанты совершили второе коварное нападение. — Алексей был одним из самых лучших профессионалов своего дела".

Мэр Харькова подчеркнул, что погибший чиновник всегда первым прибывал на места попаданий, где оперативно координировал восстановительные и поисково-спасательные мероприятия. У Алексея Дорожкина остались жена и годовалая дочь. Городские власти заверили, что предоставит семье погибшего героя максимальную всестороннюю поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, больше всего пострадал Киев от ракетно-дронового удара, из-за чего погибли 5 человек.