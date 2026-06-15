Пекельна ніч у Києві: горить Києво-Печерська лавра, удар по кіностудії Довженка (ФОТО)

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Slava Kot
У ніч на 15 червня Київ зазнав наймасштабної атаки РФ. Російські війська завдали комбінованого удару по столиці, внаслідок якого загинули люди, десятки отримали поранення, а пошкодження зафіксовані практично в усіх районах міста, зокрема виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври та удар по Національній кіностудії імені Олександра Довженка.
Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки РФ. Фото з відкритих джерел
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після атаки РФ на Київ 15 червня загинули щонайменше чотири людини, ще 23 постраждали. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених є дитина та вагітна жінка. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.
В наслідок атаки РФ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. За інформацією міської влади, загорівся дах Успенського собору. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що пожежа могла виникнути внаслідок прямого влучання.
Росія атакувала Києво-Печерську лавру
Пожежа Успенського собору Києво-Печерської лаври
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній назвав удар по лаврі черговим злочином Росії проти людяності та християнської спадщини.
Ще одним об’єктом російської атаки у Києві стала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. За словами віцепрем’єр-міністерки Тетяни Бережної, внаслідок влучання виникла масштабна пожежа у костюмному цеху. Вогонь знищив найбільшу та найстарішу колекцію сценічних костюмів в Україні.
Також пошкоджень зазнали інші виробничі корпуси та споруди.
Наслідки удару РФ по кіностудії Довженка
Наслідки удару РФ по кіностудії Довженка
Крім цього, руйнування та пожежі після атаки РФ зафіксовані в Печерському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Подільському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, склади, навчальні заклади, ринки та об’єкти інфраструктури. Через пошкодження електромереж без світла залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.