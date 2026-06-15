Пекельна ніч у Києві: горить Києво-Печерська лавра, удар по кіностудії Довженка (ФОТО)

У ніч на 15 червня Київ зазнав наймасштабної атаки РФ. Російські війська завдали комбінованого удару по столиці, внаслідок якого загинули люди, десятки отримали поранення, а пошкодження зафіксовані практично в усіх районах міста, зокрема виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври та удар по Національній кіностудії імені Олександра Довженка.

Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки РФ. Фото з відкритих джерел

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після атаки РФ на Київ 15 червня загинули щонайменше чотири людини, ще 23 постраждали. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених є дитина та вагітна жінка. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.

Удар по Києво-Печерській лаврі

В наслідок атаки РФ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. За інформацією міської влади, загорівся дах Успенського собору. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що пожежа могла виникнути внаслідок прямого влучання.

"Пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!", — заявив Ткаченко.

Росія атакувала Києво-Печерську лавру

Пожежа Успенського собору Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній назвав удар по лаврі черговим злочином Росії проти людяності та християнської спадщини.

"Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богодице, зупини ірода!", — відреагував Епіфаній.

Удар по кіностудії Довженка

Ще одним об’єктом російської атаки у Києві стала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. За словами віцепрем’єр-міністерки Тетяни Бережної, внаслідок влучання виникла масштабна пожежа у костюмному цеху. Вогонь знищив найбільшу та найстарішу колекцію сценічних костюмів в Україні.

"У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу", — повідомила Бережна.

Також пошкоджень зазнали інші виробничі корпуси та споруди.

Наслідки удару РФ по кіностудії Довженка

Наслідки удару РФ по кіностудії Довженка

Атака на Київ

Крім цього, руйнування та пожежі після атаки РФ зафіксовані в Печерському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Подільському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, склади, навчальні заклади, ринки та об’єкти інфраструктури. Через пошкодження електромереж без світла залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.