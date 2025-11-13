logo_ukra

BTC/USD

103648

ETH/USD

3527.5

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Смертельний удар по Харківщині: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельний удар по Харківщині: що відомо

Окупанти вдарили по Харківщині: є загиблі та поранені

13 листопада 2025, 11:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Смертельний удар по Харківщині: що відомо

Смертельний удар по Харківщині: що відомо

Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень.

Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов об 11:33: "Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борівській громаді.

Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими.

Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора близько 9 ранку у Харкові пролунали потужні вибухи. За повідомленнями харківського міського голови Ігоря Терехова, були зафіксовані влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих — на дану хвилину інформація не надходила", – повідомив мер Харкова.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, є інформація про одного постраждалого. Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Також за даними "Суспільного", військові РФ завдали ударів по автотранспортному підприємству, яке займалося цивільними перевезеннями. Пошкоджені також п'ять приватних і 15 багатоповерхових будинків, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов на місці влучання. За його даними, до медиків після ударів звернулися двоє людей із гострою реакцією на стрес.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини