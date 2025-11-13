Ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Смертельний удар по Харківщині: що відомо

Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень.

Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов об 11:33: "Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борівській громаді.

Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими.

Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора близько 9 ранку у Харкові пролунали потужні вибухи. За повідомленнями харківського міського голови Ігоря Терехова, були зафіксовані влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих — на дану хвилину інформація не надходила", – повідомив мер Харкова.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, є інформація про одного постраждалого. Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Також за даними "Суспільного", військові РФ завдали ударів по автотранспортному підприємству, яке займалося цивільними перевезеннями. Пошкоджені також п'ять приватних і 15 багатоповерхових будинків, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов на місці влучання. За його даними, до медиків після ударів звернулися двоє людей із гострою реакцією на стрес.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.