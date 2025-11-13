Враг атаковал гражданских людей в Боровской громаде Харьковщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Смертельный удар по Харьковщине: что известно

В результате российского удара неподалеку от с. Богуславка два человека погибли, еще двое – получили ранения.

Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок.

Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Обновлено: Олег Синегубов в 11:33: "Выросло количество погибших в результате вражеского удара по Боровской громаде.

Один из пострадавших скончался в машине экстренной медицинской помощи. Врачи сделали все возможное для спасения. Но, к сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми.

Еще одному травмированному медики сейчас оказывают необходимую помощь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера около 9 утра в Харькове прогремели мощные взрывы. По сообщениям харьковского городского головы Игоря Терехова, были зафиксированы попадания вражеских боевых дронов в Холодногорском районе.

"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" по центральной части города повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Относительно пострадавших — на данную минуту информация не поступала", – сообщил мэр Харькова.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть информация об одном пострадавшем. Экстренные службы выехали на место ударов.

Также по данным "Суспильного", военные РФ нанесли удары по автотранспортному предприятию, которое занималось гражданскими перевозками. Повреждены также пять частных и 15 многоэтажных домов, сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов на месте попадания. По его данным, к медикам после ударов обратились два человека с острой реакцией на стресс.

Позже Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал район старой застройки Харькова почти центр города. Пострадали по меньшей мере три человека. От взрывной волны получили травмы и ушиб 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы. Также медики оказали помощь 77-летней женщине, получившей легкие ранения.