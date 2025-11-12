Сьогодні близько 9 ранку у Харкові пролунали потужні вибухи. За повідомленнями харківського міського голови Ігоря Терехова, були зафіксовані влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі.

Вибухи у Харкові: що відомо про влучання (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих — на дану хвилину інформація не надходила", – повідомив мер Харкова.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, є інформація про одного постраждалого. Екстрені служби виїхали на місце ударів.

Також за даними "Суспільного", військові РФ завдали ударів по автотранспортному підприємству, яке займалося цивільними перевезеннями. Пошкоджені також п'ять приватних і 15 багатоповерхових будинків, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов на місці влучання.

За його даними, до медиків після ударів звернулися двоє людей із гострою реакцією на стрес.

Олег Синєгубов о 10:27: "Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста.

Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району.

Постраждали щонайменше троє людей.

Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.

На місці спалахнула пожежа.

Працюють усі наші підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.

Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає".

Інформація оновлюється.