logo_ukra

BTC/USD

87460

ETH/USD

2923.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Росіяни зайшли до Вільчі на Харківщині: чи правда, що її окупували
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни зайшли до Вільчі на Харківщині: чи правда, що її окупували

Росіяни не окупували Вільчу: військові це спростовують

25 грудня 2025, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Окупанти намагалися зайти до Вільчі Вовчанської громади та інфільтруватися, росіян вдалося вибити. Про це "Суспільному" повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни зайшли до Вільчі на Харківщині: чи правда, що її окупували

Росіяни зайшли до Вільчі на Харківщині: чи правда, що її окупували

"Вони намагалися увійти у Вільчу, так, були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт, — сказав Трегубов в коментарі журналістам.

"Про Вільчу росіяни вже рапортували, що взяли. Та ж історія, приблизно, що із “взяттям” Куп’янська. Вони дуже активно намагалися, вони сунули туди і дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування", – додав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" писав, що на Вовчанському напрямку за наявними ознаками, н.п. Вільча фактично відколовся. На момент останніх боїв там утримувався лише край південної частини, але ворог цю ділянку системно перемелював, працювали як ФАБи так і FPV-дрони. Позиції просто вибивали під нуль, не залишаючи можливості для стабільного утримання.

"Станом на зараз фіксується подальше просування противника до південних околиць селища. Подальший вектор руху поки що не остаточно зрозумілий, але варіантів небагато. Або противник спробує розвивати тиск у напрямку плацдарму Білий Колодязь, або ж змістить акцент південно-західніше — у бік Симинівки, щоб розширити клин і розтягнути нашу оборону по флангах. Обидва сценарії небезпечні, бо відкривають можливість подальшого нарощування присутності й тиску вглиб! Ситуація критична і вимагає негайних рішень.

Якщо зараз не втрутитися – ворог закріпиться, підтягне резерви й почне диктувати темп. Часу на розкачку немає: або стабілізація тут і зараз, або отримаємо ще один проблемний вузол з важкими наслідками!" – наголосив військовий.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини