Окупанти намагалися зайти до Вільчі Вовчанської громади та інфільтруватися, росіян вдалося вибити. Про це "Суспільному" повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни зайшли до Вільчі на Харківщині: чи правда, що її окупували

"Вони намагалися увійти у Вільчу, так, були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт, — сказав Трегубов в коментарі журналістам.

"Про Вільчу росіяни вже рапортували, що взяли. Та ж історія, приблизно, що із “взяттям” Куп’янська. Вони дуже активно намагалися, вони сунули туди і дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування", – додав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" писав, що на Вовчанському напрямку за наявними ознаками, н.п. Вільча фактично відколовся. На момент останніх боїв там утримувався лише край південної частини, але ворог цю ділянку системно перемелював, працювали як ФАБи так і FPV-дрони. Позиції просто вибивали під нуль, не залишаючи можливості для стабільного утримання.

"Станом на зараз фіксується подальше просування противника до південних околиць селища. Подальший вектор руху поки що не остаточно зрозумілий, але варіантів небагато. Або противник спробує розвивати тиск у напрямку плацдарму Білий Колодязь, або ж змістить акцент південно-західніше — у бік Симинівки, щоб розширити клин і розтягнути нашу оборону по флангах. Обидва сценарії небезпечні, бо відкривають можливість подальшого нарощування присутності й тиску вглиб! Ситуація критична і вимагає негайних рішень.

Якщо зараз не втрутитися – ворог закріпиться, підтягне резерви й почне диктувати темп. Часу на розкачку немає: або стабілізація тут і зараз, або отримаємо ще один проблемний вузол з важкими наслідками!" – наголосив військовий.