Оккупанты пытались зайти в Вильчу Волчанской громады и инфильтрироваться, россиян удалось выбить. Об этом "Общественному" сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне зашли в Вильчу на Харьковщине: правда ли, что ее оккупировали

"Они пытались войти в Вильчу, да, были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт", — сказал Трегубов в комментарии журналистам.

"О Вильче россияне уже рапортовали, что взяли. Та же история, примерно, что с "взятием" Купянска. Они очень активно пытались, они двигали туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" писал, что на Волчанском направлении по имеющимся признакам, н.п. Вильча фактически откололся. К моменту последних боев там удерживался лишь край южной части, но враг этот участок системно перемалывал, работали как ФАБы так и FPV-дроны. Позиции просто выбивали под ноль, не оставляя возможности для стабильного удержания.

"По состоянию на данный момент фиксируется дальнейшее продвижение противника к южным окрестностям поселка. Дальнейший вектор движения пока не окончательно ясен, но вариантов немного. Или противник попытается развивать давление в направлении плацдарма Белый Колодец, или сместит акцент юго-западнее — в сторону Симиновки, чтобы расширить клин и растянуть нашу оборону по флангам. Оба сценария опасны, потому что открывают возможность дальнейшего наращивания присутствия и давления вглубь! Ситуация критична и требует немедленных решений.

Если сейчас не вмешаться – враг закрепится, подтянет резервы и начнет диктовать темп. Времени на раскачку нет: либо стабилизация здесь и сейчас, либо получим еще один проблемный узел с тяжелыми последствиями!" – подчеркнул военный.