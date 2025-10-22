Вражеские ресурсы заявили, что в Харькове якобы "ВСУ сбили БПЛА типа "Герань", который упал возле детского сада". Также ru-пропагандисты распространяют дезинформацию, что в результате атаки дети не пострадали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Россияне уже распространяют наглые фейки об обстреле детского сада в Харькове

На практике это попытка снять ответственность за очередное преступление с армии РФ. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, БПЛА попал в частный детский сад в Холодногорском районе. В результате удара один человек погиб, еще 5 человек получили ранения .

" Перекладывание ответственности на Украину и работу ПВО — типичный прием ru-пропагандистов, которые систематически пытаются оправдать удары РФ по гражданским объектам ", — подчеркивают в ЦПД.

По словам Игоря Терехова в эфире национального телемарафона, три "Шахеда" попали в частный детсад в Харькове, среди раненых — коммунальщики.

"Детей эвакуировали в укрытие, расположенное в подвальном помещении этого садика. Сейчас специалисты ГСЧС работают на втором этаже, который "полностью сложился". Кроме садика, также повреждено расположенное рядом офисное помещение и четыре жилых дома", — отметил мэр.

