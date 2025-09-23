У Куп’янську наразі відбувається велика зачистка міста від росіян, які проникали до населеного пункту малими групами. Тим не менш місто і громада перебувають під контролем Сил оборони України. Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Росіяни в Куп’янську: що насправді відбувається у важливому місті Харківщини

"У Куп'янську проводяться заходи, виявляють залишки диверсійних, розвідувальних груп, які просочувалися в місто, перевдягаючись у цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. Зараз наші спеціальні підрозділи зачищають місто, проходячи кожен будинок, підвал, під'їзд, щоб не залишилося росіян на території міста", — розповів Андрій Беседін.

За його словами, територія міста і громади перебувають під контролем українських військ. Поблизу Куп'янська йдуть бої у менш ніж кілометр від міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське міністерство оборони заявляє, що з'єднання та військові частини угруповання військ "Захід" успішно вирішують завдання щодо окупації міста Куп'янська Харківської області.

"З 8667 будівель взято під контроль 5667. В даний час російські війська заблокували велике угруповання противника з північної та західної сторони, взявши його в півкільце. Триває виконання бойових завдань із блокування неонацистів з південного боку. Серед них націоналісти із загону "Фрайкор", терористи так званого "російського добровольчого корпусу" та військовослужбовці спецназу ГУР. Загалом заблоковано до 700 осіб, з них 250 вже знищено", – пишуть у МО РФ.

Там заявляють, що лише за останній місяць ЗСУ при утриманні Куп'янська втратили понад 1800 військовослужбовців, 36 танків та інших броньованих машин, дві пускові установки РСЗВ, а також 137 гармат польової артилерії та мінометів.