logo

BTC/USD

111973

ETH/USD

4147.74

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Россияне в Купянске: что происходит в важном городе Харьковщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне в Купянске: что происходит в важном городе Харьковщины

Россияне переодевались в гражданскую одежду, чтобы зайти в город Купянск

23 сентября 2025, 16:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Купянске происходит большая зачистка города от россиян, которые проникали в населенный пункт малыми группами. Тем не менее, город и громада находятся под контролем Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Россияне в Купянске: что происходит в важном городе Харьковщины

Россияне в Купянске: что происходит в важном городе Харьковщины

"В Купянске проводятся мероприятия, обнаруживают остатки диверсионных, разведывательных групп, которые проникали в город, переодеваясь в гражданскую одежду. Большое количество уничтожено, большое количество взято в плен. Сейчас наши специальные подразделения зачищают город, проходя каждый дом, подвал, подъезд, чтобы не осталось россиян на территории города", – рассказал Андрей Беседин.

По его словам, территория города и громады находится под контролем украинских войск. Вблизи Купянска идут бои в менее километра от города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российское министерство обороны заявляет, что соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по оккупации города Купянска Харьковской области.

"С 8667 зданий взято под контроль 5667. В настоящее время российские войска заблокировали большую группировку противника с северной и западной стороны, взяв его в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда "Фрайкор" и военнослужащие спецназа ГУР. Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожены", – пишут в МО РФ.

Там заявляют, что только за последний месяц ВСУ при содержании Купянска потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости