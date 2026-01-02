Росіяни розтрощили багатоповерхівку у Харкові: багато постраждалих

2 грудня, близько 14:30 країна-агресорка Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по середмістю.

Вибухи у Харкові. Фото: з відкритих джерел

У соцмережі Терехов розповів, що удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування.

Очільник Харківської ОВА Олега Синєгубов зазначив, що попередньо, внаслідок удару росіян по Харкову постраждала одна людина. Він зауважив, що на місце події прямують усі екстрені служби, наслідки встановлюються.

Згодом поступила інформація про щонайменше 12 поранених.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 26 грудня у Харкові пролунали потужні вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атаковане керованими авіабомбами, удари прийшлись на Шевченківський район Харкова.



