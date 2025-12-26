Авіабомбардування Харкова: відомо про загиблих (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні близько 16 години у Харкові пролунали потужні вибухи, Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто атаковане керованими авіабомбами, удари прийшлись на Шевченківський район Харкова.

Авіабомбардування Харкова: відомо про загиблих

"Внаслідок удару є постраждалі, на місці – пожежа. Надійшла інформація про загиблих – кількість уточнюється". – написав мер.

Пізніше він повідомив, що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється.

О 16:13 Ігор Терехов написав:

"На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару".

Вже о 16:34 мер міста повідомив про другого загиблого.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов журналістам на місці події повідомив, що усього було три КАБи.

"Одна керована авіабомба вдарила в саме дорожнє покриття по вулиці Клочківській. Загинула одна особа, яка рухалася в своєму автомобілі, яка перебувала безпосередньо біля епіцентру удару. Інша людина вже дорогою до лікарні в автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги загинула.

Теж чоловік, який перебував в своєму автомобілі біля станції техобслуговання автомобілів. Наразі наші служби і підрозді ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція працюють на місці. Зараз проводимо поквартирний, побудинковий обхід для того, щоб виявити ще людей, кому необхідно надати медичну допомогу, перш за все", – зазначив голова ОВА.

За його словами, після цього будуть аналізувати ушкодження і зашивати віконні отвори, тому що на вулиці мороз, і потрібно це все зробити швидко.

"Удар по житловій дорозі. Дивіться, це одна із ключових транспортних артерій, це виключно цивільна, жодного військового об'єкту тут немає.

Тут є вищий навчальний заклад, тут є приватний житловий фонд і, відповідно, багатоквартирні житлові будинки. Тут немає жодного військового об'єкту або навіть натяку на підприємство з таким напрямком", – заявив Синєгубов.

Олег Синєгубов о 17:06: "За уточненою інформацією, внаслідок ворожих ударів загинули 55-річний та 40-річний чоловіки.

Серед постраждалих 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, 20-річна та 73-річна жінки отримали вибухові поранення. Вони шпиталізована.

9-місячна дівчинка також шпиталізована до лікарні".

Ігор Терехов о 17:23: "До шести зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова. Загиблих двоє".

Інформація оновлюється.