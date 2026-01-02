Россияне разбили многоэтажку в Харькове: много пострадавших

2 декабря, около 14:30 страна-агрессорка Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

В соцсети Терехов рассказал, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации, есть пострадавшие и значительные разрушения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что предварительно, в результате удара россиян по Харькову пострадал один человек. Он отметил, что на место происшествия следуют все экстренные службы, последствия устанавливаются.

Впоследствии поступила информация о по меньшей мере 12 раненых.

Читайте на портале "Комментарии" — 26 декабря в Харькове прогремели мощные взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакован управляемыми авиабомбами, удары пришлись на Шевченковский район Харькова.



