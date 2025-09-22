У Купʼянську зберігається важка ситуація. Ворог продовжує просочуватися малими групами у місто. Також продовжує закріплюватися в тих точках, куди зміг потрапити раніше. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію українського військового кореспондента Богдана Мирошникова.

Росіяни просочуються у Куп’янськ: там важка ситуація

"Так, логістика в окупантів, які знаходяться у місті, тепер дуже важка. Але вона є. Той прорив по трубі дуже дорого нам коштував. Не всі наслідки цього ліквідовані. Наш гарнізон, який знаходиться на лівому березі Осколу — в дуже скрутній ситуації", – зазначає Мирошников.

Він наголошує, що річка Оскіл – це не Мокрі Яли, які могли переходити пішки при відході. Це широка річка з доволі швидкою течією.

"Тут буде все набагато гірше, якщо не втримати Купʼянськ", – наголошує військкор.

За данимиІнституту вивчення війни, 20 та 21 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська; на північний захід від Куп'янська поблизу Мирового та Тищенківки; на північ від Куп'янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп'янська поблизу Красного Першого та Західного та у напрямку Петро-Іванівки; та на схід від Куп'янська поблизу Петропавівки.

"Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 21 вересня, що російські війська, ймовірно, захопили Кіндрашівку (на північ від Куп'янська). Машовець заявив, що українські війська виявили невеликі російські групи інфільтрації та штурму поблизу стадіону "Спартак" та вулиці Довгалівської на півночі Куп'янська та поблизу Мирового, на південь від Тищенківки, та на північ від Соболівки (на захід від Куп'янська)", – зазначають в ISW.

Машовець також заявив, що російські війська намагаються використати свою чисельну перевагу в боєздатній піхоті, щоб організувати та здійснити численні спроби проникнення на українські оборонні лінії на Куп'янському напрямку одночасно в кількох районах.

За його словами, російські війська переважно проводять бойові дії на західному (правому) березі річки Оскіл, оскільки російські війська мають проблеми з перекиданням важкої техніки зі східного (лівого) берега. Машовець зазначив, що російські війська, однак, не мають труднощів з перекиданням особового складу через річку.

