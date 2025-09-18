Російська окупаційна армія продовжує наступати за усіма напрямками. За даними аналітиків проєкту DeepState, ворог просунувся поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки Харківської області та Новоіванівки Дніпропетровської.

Росіяни продовжують просуватися на Харківщині: чи вдалося пройти до центру Куп’янська

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), 17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський воєнкор стверджував, що окупанти просунулися на північ від Болохівки (на північний схід від Куп'янська).

16 та 17 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська; на захід від Куп'янська у напрямку Соболівки; на північний захід від Куп'янська поблизу Мирового; на північ від Куп'янська поблизу Радьківки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп'янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного та Подолу.

"Командир українського батальйону, що діяв на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська, ймовірно, несуть удесятеро більше втрат, ніж українські. Командир заявив, що російські війська здійснюють атаки невеликими піхотними групами, але солдати погано навчені та недостатньо забезпечені їжею та водою", – пишуть в ISW .

За даними українського військового кореспондента Богдана Мирошникова, після прориву через трубу на Радьківку та захоплення лісу поруч з селом, ворог отримав можливість накопичуватися у великій кількості.

"Зараз ворог достатньо накопичився як у Радьківці, так і у лісі між нею та Купʼянськом. Тепер почалися бої за сам Купʼянськ. Деінде ворог встиг закріпитися, тому вже, мабуть, не доводиться говорити за зачистку міста з нашого боку. Вже я б підіймав розмову за безпеку та доцільність перебування нашого гарнізону на лівому березі Осколу. Там можна було б тільки у Ківшарівці стримувати ворога довгими місяцями. Але зараз ситуація змінилася, на жаль", – пише військкор.

Проте за словами речника ОСУВ "‎Дніпро" Олексія Бєльського, центр Куп’янська під контролем ЗСУ: росіяни ведуть бої лише на північних околицях.

"Наші бійці пошкодили й затопили трубу газопроводу, якою солдати рф рухалися до околиць Куп'янська. При цьому зараз військові рф намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах. ЗСУ утримують оборону, а частина росіян потрапляє в полон. Полонені росіяни розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина – у цивільному. У кожної з таких груп рф є завдання. Наприклад, одна група мала захопити 5-поверхівку за певною адресою, інша – 9-поверхівку". – заявили в ОСУВ "Дніпро".

Повідомляється, що наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як полонений росіянин розповів, яким чином вони пробиралися по трубі до Куп’янська.